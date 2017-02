Policlínica municipal de Santo Amaro amplia serviços

A partir dessa segunda-feira (06/02/2017), a Policlínica Municipal Régis Pacheco, em Santo Amaro, passa a oferecer novos serviços e especialidades para a população, como Pediatria, Ortopedia, Psiquiatria, Endocrinologia, Ginecologia, Angiologia e Clínica Médica, além da oferta de Ultrassom e exames laboratoriais. Com os novos serviços, a unidade passa a oferecer quase 700 novos atendimentos semanais.

Entre as novas especialidades, destaque para o serviço de Angiologia, que passa a oferecer tratamento exclusivo de varizes através do SUS, por meio de Escleroterapia Ecoguiada com Espuma. A cidade de Santo Amaro será a primeira fora da capital baiana a oferecer o procedimento.

Dados da Secretaria de Saúde do município, baseados em estatísticas da Organização Mundial de Saúde, apontam que mais de 20% da população, em especial mulheres, sofre com problemas venosos que necessitam de tratamento imediato.

Durante a tarde dessa segunda-feira (6), a equipe de saúde realizou treinamento para a implantação do novo tratamento. A previsão é que, até o dia 13 de fevereiro, a população já conte com o novo tratamento.

Marcações acontecem através da Central de Regulação do Município

Entenda o passo a passo para a marcação das novas especialidades na Policlínica Municipal Régis Pacheco:

1) Paciente é atendido nas unidades básicas, como Postos de Saúde do Município;

2) O médico ou enfermeiro da unidade básica encaminha pedido de marcação para a Central de Regulação do Município;

3) A Central de Regulação realiza o agendamento da consulta e retorna para a unidade básica;

4) O agente comunitário pega os agendamentos na unidade básica de saúde e passa nos bairros, entregando os agendamentos.