Polícia Federal prende em flagrante, na Região Metropolitana de Salvador, suspeito de divulgar pornografia infantil na internet

A Polícia Federal prendeu na manhã desta quinta-feira (16/02/2017), na região metropolitana de Salvador, um suspeito de praticar crimes de pedofilia na internet. O homem de 39 anos foi flagrado na posse de arquivos digitais contendo imagens de pornografia infanto-juvenil.

As investigações tiveram início em 2015, a partir de informações recebidas da representação da INTERPOL na Polônia dando conta de que um internauta brasileiro disponibilizava material pornográfico infanto-juvenil em redes sociais polonesas. Os policiais federais, então, conseguiram identificar o suspeito e o local a partir do qual ele acessava a rede mundial de computadores, e obtiveram autorização judicial para realizar a busca nesta quinta-feira. O trabalho resultou na apreensão de cartões de memória, HDs e pendrives. Preliminarmente já foi possível verificar que em um dos cartões havia diversos arquivos contendo material pornográfico infanto-juvenil, o que justificou a prisão em flagrante. O restante do material será ainda submetido à perícia, prosseguindo a apuração quanto ao crime de divulgação desse material proibido.

O indivíduo foi autuado como incurso no artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (posse de material pornográfico infanto-juvenil), cuja pena pode chegar a 4 anos de reclusão.