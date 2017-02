PNUD e SEBRAE promovem negócios inclusivos e sociais com a iniciativa ‘Incluir 2017’

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE Nacional) convidam empreendedores e potenciais empreendedores a apresentar suas ideias, casos e boas práticas em negócios inclusivos e sociais. A chamada de casos Incluir 2017 vai reconhecer e mapear modelos de negócios comprometidos com a geração de impacto positivo à sociedade e inclusão socioeconômica de cidadãs e cidadãos de menor renda. Inscrições vão até 3 de abril de 2014.

A Chamada de Casos Incluir 2017 está com as inscrições abertas para ideias e casos de negócios de impacto em todo o Brasil. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE Nacional) se uniram, por meio do projeto “Iniciativa Incluir”, para estimular micro e pequenos negócios inclusivos e sociais, estimulando seu crescimento sustentável, elevando sua competitividade e fortalecendo sua capacidade de exercer impacto socioambiental positivo e escalável.

O PNUD e o SEBRAE percebem a capacidade que o setor privado pode ter no desenvolvimento sustentável brasileiro, indo além das práticas de Responsabilidade Social Corporativa, quando implementam soluções sustentáveis e economicamente viáveis a favor das comunidades onde atuam.

Para isso, as empresas devem apostar na inovação dentro de seus próprios modelos de negócio, a partir de práticas centrais mais inclusivas, se tornando, assim, negócios inclusivos ou sociais.

A Chamada visa atingir potenciais empreendedores, microempreendedores, microempresas, empresas de pequeno porte e produtores rurais comprometidos com o desenvolvimento de soluções capazes de gerar impacto social positivo para a sociedade e também de oferecer oportunidades de inclusão socioeconômica para cidadãs e cidadãos de menor renda.

Como parte dos esforços para a implementação da Agenda 2030, a Chamada busca mapear soluções de negócios capazes de responder às demandas apontadas pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Os 17 ODS que compõe essa agenda têm como premissa o equilíbrio das três dimensões do desenvolvimento sustentável: econômica, social e ambiental.

Ideia inovadora, negócio com soluções de impacto social, negócio com soluções de impacto ambiental, negócios de impacto em escala, negócio inclusivo em cadeias de valor e negócio rural de impacto são as categorias da Chamada, que inclui também menções honrosas às iniciativas que enderecem mais diretamente as temáticas de gênero, juventude, terceira idade e integração dos ODS.

Tendo em vista apoiar e acelerar os casos que mais se destacarem dentro da Chamada, uma rede de atores foi articulada no ecossistema nacional de negócios de impacto, dentro das esferas da informação, investimento, incentivos e implementação das quatro dimensões centrais de um ecossistema consideradas, por estudos do PNUD, capazes de viabilizar o sucesso e o impacto positivo de negócios inclusivos.

Assim, os casos finalistas da Chamada serão encaminhados aos programas de apoio a negócios de impacto social apoiados por governo federal, bancos de desenvolvimento, investidores, incubadoras e aceleradoras para identificação de eventuais oportunidades de incentivo, investimento e apoio a implementação. O projeto funciona dando oportunidade àqueles empreendimentos que causam impacto social positivo.

As inscrições já começaram e vão até 3 de abril pelo site do PNUD Brasil.