Pescadores debatem com governo da Bahia ações de capacitação

Representantes de 56 colônias e associações de pescadores da Bahia estarão reunidos nos próximos dias 9 e 10 de fevereiro de 2017 (quinta e sexta-feira), em Santo Amaro da Purificação, para debater com o governo do Estado as estratégias de capacitação que serão implementadas ao longo de 2017. As discussões acontecerão no Centro Vocacional Tecnológico do Pescado, mantido pela Bahia Pesca, empresa vinculada à Secretaria da Agricultura (Seagri), no município.

“Estamos realizando este seminário de mobilização para que o governo do Estado ouça dos pescadores quais são os seus processos produtivos e para que, juntos, possamos definir as melhores formas de capacitar estes profissionais para que atinjam mais rapidamente seus objetivos”, explica o presidente da Bahia Pesca, Dernival Oliveira Júnior. “Por meio dos cursos que serão realizados aqui, e com o financiamento do programa Bahia Produtiva, que destinará R$ 20 milhões à pesca e à aquicultura na Bahia, os cerca de seis mil pescadores beneficiados terão suas rendas aumentadas, maior qualidade de vida e independência profissional”, afirma Dernival Jr.

De acordo com o secretário da Agricultura Vitor Bonfim, durante as capacitações “são formados não apenas pescadores qualificados, mas também empreendedores e técnicos que serão multiplicadores do conhecimento. Além disso, através dos cursos de capacitação vamos contribuir para transformar a realidade dessas pessoas, com a qualificação da mão de obra, viabilizando o acesso às novas tecnologias e a geração de emprego e renda. O governo do Estado vem empreendendo ações como esta para estruturar a atividade pesqueira e tornar a Bahia autossuficiente na produção”, afirmou o secretário Vitor Bonfim.

O Seminário visa definir o tema dos cursos teóricos e práticos que serão oferecidos pela Bahia Pesca ao longo do ano. Além dos representantes da Bahia Pesca, também participam do encontro com os pescadores representantes do Ministério da Ciência e Tecnologia, da Secretaria do Desenvolvimento Rural (SDR) e da Secretaria da Educação.

Bahia Produtiva

O projeto Bahia Produtiva, criado pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional – CAR/SDR e pela Bahia Pesca, tem por objetivo a dinamização da cadeia produtiva da aquicultura e pesca no estado. Por meio de um edital, o governo do estado financiará, com R$ 20 milhões, os processos produtivos de 56 entidades, contemplando investimentos de apoio à produção, ao beneficiamento e a comercialização do pescado, observando os princípios da sustentabilidade econômica, social e ambiental, melhor manejo de recursos naturais como o cumprimento do defeso e conservação dos cursos d’água e a recuperação ambiental.

Secretaria de Agricultura/Bahia Pesca firmam convênio com Secretaria de Educação

Na abertura do Seminário, no dia 9, a Bahia Pesca e a Secretaria de Educação da Bahia assinarão um termo de cooperação técnica com o objetivo de desenvolver atividades voltadas à educação técnico-profissional dos pescadores, difusão de tecnologias e incubação de empreendimentos.