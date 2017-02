Pavimento rígido em trecho do BRT da Avenida Getúlio Vargas será concluído em 10 dias, informa Prefeitura de Feira de Santana

Faixa interditada da avenida Getúlio Vargas, em um trecho de aproximadamente 150 metros nas imediações do Hospital São Matheus, sentido de quem sai do Centro comercial, será liberada dentro de aproximadamente 10 dias. No local está sendo implantado pavimento rígido de concreto na pista de aceleração e desaceleração de ônibus.

A previsão é de técnicos da Via Engenharia, construtora responsável pela execução das obras para implantação da estrutura do BRT em Feira de Santana. Levam em consideração os prazos para cada etapa deste serviço e o período de cura do concreto.

Enquanto as obras para implantação da pista de aceleração e desaceleração continuam, a Superintendência Municipal de Trânsito (SMT) fez remanejamento temporário dos pontos de táxis e proibiu a parada de veículos nestas imediações da avenida Getúlio Vargas.

Das cinco estações de ônibus instaladas ao longo da avenida Getúlio Vargas para atender ao sistema do BRT, esta nas imediações do Hospital São Mateus é a última a receber o pavimento rígido e também a maior. Isto porque é de tamanho duplo e possui rampas nas duas laterais, enquanto as demais só em uma.

O engenheiro Artur Teixeira, da Via Engenharia, explica que nesta quinta-feira, (09/02/2017), a construtora vai colocar o CCR, uma camada de concreto compactado com rolo e, na próxima segunda-feira, a colocação do pavimento rígido.