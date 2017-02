Palestra sobre Energia Solar encerra I Fórum de Desenvolvimento Sustentável de Feira de Santana

Sob o tema “Perspectiva da Energia Solar Como Fator de Desenvolvimento Sustentável”, o consultor estratégico do Greenpeace Brasil, e diretor-executivo da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), Rodrigo Lopes Samaia, fechou o ciclo de palestras do I Fórum Internacional de Desenvolvimento Sustentável – Feira Cidade Solar -, realizado na manhã desta terça-feira, 14, no auditório da Câmara de Dirigentes (CDL).

Rodrigo Samaia ancorou a sua explanação discorrendo sobre como inserir e ampliar o uso da Energia Solar Fotovoltaica na matriz elétrica brasileira, fomentando a competitividade e a sustentabilidade socioeconômica, e a aplicação desta matriz energética nas áreas empresarial, pública e junto à sociedade civil.

Embora ainda incipiente no Brasil — comparando-se aos investimentos que vêm sendo feitos, sobretudo nos países europeus, onde a utilização da Energia Solar já se encontra bastante difundida­ —. o mercado nacional, de acordo com Rodrigo Samaia, “ não para de crescer e, hoje, o custo se tornou 80% mais barato que o praticado há dez anos”. Em 2016, o consumo de energia solar ultrapassou 75 gigawatts, 50% a mais que em 2015.

Energia Democrática

Acessível a todas as faixas de renda, esta matriz, que deixou de ser alternativa para ser comercial, é considerada uma “energia democrática”. Neste particular, Samaia destacou o estado de Goiás, onde as novas unidades do Programa Minha Casa, Minha Vida, por iniciativa do governo local, passaram a contar com esta nova tecnologia.

“ O envolvimento do poder público é fundamental para o desenvolvimento da Energia Solar. Fizemos, ainda, uma parceria com o Ministério das Minas e Energia, e implantamos este sistema em toda a Explanada dos Ministérios, em Brasília”, ressaltou o diretor-executivo da Absolar .

Rodrigo Samaia concluiu sua fala pontuando que, “ no passado, a Energia Solar Fotovoltaica era vista como algo distante e um desafio a ser vencido. Com o barateamento do seu custo, temos a oportunidade de transformar a região Nordeste em uma região capaz de gerar economias e riquezas”.

Ao dar por encerrado o I Fórum Internacional de Desenvolvimento Sustentável, evento projetado pelas Organizações das Nações Unidas (ONU), e promovido em Feira de Santana pela Secretaria do Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico, o prefeito José Ronaldo de Carvalho agradeceu a contribuição dos palestrantes, as presenças de representantes da sociedade civil organizada e dos prefeitos da região.