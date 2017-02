Palco SKOL terá shows gratuitos no Carnaval 2017 de Salvador

Esse ano a cerveja SKOL preparou algumas surpresas que vão deixar o carnaval de Salvador ainda mais redondo e fazer a folia quebrar os padrões. E uma das maiores novidades é o Palco SKOL, que será montado pela primeira vez no Farol da Barra.

Com um carnaval voltado para o povo, a SKOL trouxe essa proposta de respeitar as diferenças, e montou uma grade para agradar todos os públicos. A intenção é estender o carnaval da barra até mais tarde. Os shows, que vão sempre começar depois que o último trio passar, são todos de graça. Duas horas antes e nos intervalos de cada apresentação, quem comanda a festa é o grupo Fitdance.

A programação do Palco Skol contará na quinta-feira (23/02/2017) com Gabriel Diniz e encontro de trios com Márcio Vitor, Preta Gil e Alavontê. Na sexta-feira (24), quem assume o palco é Thiaguinho e a banda Duas Medidas. No sábado (25), a cantora Daniela Mercury fará um show especial de três horas para o folião.

No domingo (26), estão confirmados o cantor Emicida, com participação do rapper Rafel, e a cantora Aline Rosa. Na segunda-feira (27), a Banda Ifá terá a participação de Liniker e BNegão, e quem encerra a noite é o cantor Luiz Caldas. Na terça-feira (28), último dia do carnaval, o folião vai se despedir da festa momesca ao som das bandas BaianaSystem e Avenida 7.

Para sair da mesmice, outra grande novidade esse ano é a antecipação do carnaval, na terça-feira (21). Nesse dia, quem sobe no Palco SKOL são os cantores Léo Santana e Saulo, além do DJ Dennis, que fará uma Batalha inédita de DJ’s com Alok, que chegará em cima do trio elétrico Pipoco SKOL, acompanhado da banda Timbalada.

Agenda

Data: 21 a 28 de fevereiro de 2017

Horário: a partir das 00 horas

Local: Farol da Barra

Atrações

Terça – Saulo Fernandes, Léo Santana e DJ Dennis. Trio: Banda Timabalada e Alok

Quinta – Gabriel Diniz e encontro de trios com Márcio Victor, Preta Gil e Alavontê

Sexta – Thiaguinho e Duas Medidas

Sábado – Daniela Mercury

Domingo – Emicida, com participação do rapper Rafel, e show de Aline Rosa

Segunda – Banda Ifá com participação de Liniker e BNegão, show Luiz Caldas

Terça – BaianaSystem e Avenida 7