Orquestras fazem abertura do Carnaval 2017 de Salvador

O Rei Momo este ano entregará ao prefeito Antônio Carlos Magalhães Neto as chaves da cidade ao som da “Orquestra das Quatro Maestrias”, especialmente formada para o “Baile Municipal de Abertura do Carnaval” que terá como tema os antigos carnavais. A “Orquestra Maestrias” é formada por 30 músicos dos grupos musicais regidos pelos consagrados maestros Fred Dantas, Paulo Primo, Sérgio Benutti e Zeca Freitas que se revezarão na regência da apresentação, emprestando à festa, cada um, seu jeito próprio de fazer música e seu repertório especialmente montado para o momento. A direção musical ficou a cargo do maestro Paulo Primo. “Este encontro é motivo de orgulho para toda Salvador”, ressalta ele. Após a entrega das chaves o cantor Bell Marques fará seu show.

SOBRE AS ORQUESTRAS

Orquestra Popular Fred Dantas – criada em 1986 pelo maestro, trombonista e pesquisador Frederico Meireles Dantas, merecedor das medalhas Thomé de Souza (Câmara Municipal) e 2 de julho (Prefeitura de Salvador), por sua atuação no cenário cultural da cidade. Com a Orquestra Fred Dantas, foi vencedor de vários concursos carnavalescos de orquestra, ocupando palcos em Ondina, Rio Vermelho e Praça Municipal. Fred Dantas deu início ao Carnaval do Pelourinho, com a retomada das marchinhas carnavalescas em bailes de salão. No ano de 1999 e no ano seguinte, desfilou conduzindo 500 músicos no que ficou conhecido como o Bandão do Centro Histórico. A orquestra foi a primeira a converter os novos sucessos de axé-music em arranjos com partituras. A Orquestra Fred Dantas tornou-se referência nacional na recuperação das marchinhas – quando acompanhou cantoras do porte de Marlene e Emilinha Borba. Aqui na Bahia, realizou shows e arranjos exclusivos para Luis Caldas, Myriam Theresa e mais recentemente acompanhando a diva Claudete Macedo.

Orquestra Popular Paulo Primo – foi fundada no ano 2000 com o objetivo de seguir a tradição de orquestras populares para realização de grandes bailes públicos. Além de interpretar os grandes sucessos da world music, a orquestra mantém um repertório tradicional de marchinhas e frevos e sempre atua com um repertório atualizado com os sucessos do axé, forró, etc. Em seu currículo acumula inúmeras apresentações, destacando-se entre as mais recentes; Carnaval 2016 no Pelourinho, Festival da Cidade 2016, Baile da Independência 2016, Abertura do Carnaval de Salvador 2015, Axé Orquestrado, XIII Festival de Música Instrumental da Bahia (Teatro Castro Alves), Reveillon no Eco Resort Praia do Forte, Carnaval no Pelourinho desde 2001, Carnaval na Praça Municipal desde 2010, dentre outros grandes eventos.

Orquestra Popular Sérgio Benutti – criada para se apresentar em festas bailes e eventos após vários convites para apresentações em Salvador. É a mais nova orquestra de bailes de Salvador, regida pelo músico Sergio Benutti quem vem de uma larga experiência com orquestras desde quando residia em São Paulo e que tem participando do meio musical brasileiro por mais de 50 anos. Tocou no Carnaval de 2012 e 2013 na praça Municipal, ainda em 2013 realizou bailes na Praça Pedro Arcanjo no Pelourinho e participou das comemorações de aniversário do Yacht Clube da Bahia, participou do Espicha Verão 2013 na Praça Pedro Arcanjo com o tema Gafieira. Em 2015 participou da abertura do carnaval no Farol da Barra no projeto Axé Orquestrado junto com mais 3 orquestras e também nos palcos dos bairros da PMS.

Paulo Primo é natural de Salvador – Iniciou as aulas de piano em 1970 aos 10 anos de idade com a professora Flor de Liz Moreira. Em 1979 foi aprovado pelo maestro Lindemberg Cardoso para o curso de Composição e Regência da Universidade Federal da Bahia. Em 1991 estudou arranjo com o maestro Sergio Souto com técnicas de arranjo da Berkeley School. Fundou a Orquestra Paulo Primo, no ano 2000, se especializando em interpretar os maiores sucessos da world music, dando maior foco a música popular brasileira e em especial a música da Bahia! Em 2002 a Orquestra Paulo Primo lançou o CD intitulado “Bahia de Todos os Ritmos”, lançado na edição do programa de Tom Tavares “Outros Baianos”. Em 2010, foi eleita pela comissão técnica da Saltur como a melhor orquestra a se apresentar no carnaval da Praça Municipal ! Em seu currículo acumula inúmeras apresentações, destacando-se entre as mais recentes : carnaval 2016 no Pelourinho, Festival da Cidade 2016, Baile da Independência 2016, Abertura do Carnaval de Salvador 2015, Axé Orquestrado, XIII Festival de Música Instrumental da Bahia (Teatro Castro Alves), Reveillon no Eco Resort Praia do Forte, Carnaval no Pelourinho desde 2001, World Security Congress, Comemoração dos 10 anos da Abapa em Barreiras, dentre outros grandes eventos.

Zeca Freitas e Orquestra – nos últimos vinte anos, realizou memoráveis apresentações no Pelourinho, na Praça Municipal, e para eventos de grandes empresas, como a Petrobras, Odebrecht, apresentações no interior e em outros estados. Fez parte do musical “República Tabaris” com patrocínio da Petrobras, no Teatro Glauber Rocha, numa temporada de um ano, sendo vista por vinte mil pessoas. Zeca Freitas fundou em 1997 a Orquestra “A Fina Flor”, formada pelos melhores instrumentistas da cidade. Acompanhou Hermeto Pascoal e o Maestro Duda do Recife em edições do Festival Instrumental. Em 2011 Zeca Freitas e sua nova “Orquestra de Todos os Santos”, com composições próprias, se apresentou no 17ª e no 18o Festival Instrumental tendo lançado um DVD deste show. Criou e produziu em 1980 o FESTIVAL DE MÚSICA INSTRUMENTAL DA BAHIA, existente até hoje, já na sua 22a edição. Lançou recentemente seu SongBook com mais de cem composições, versão impressa e digital, além de mais um CD denominado “PERCUTINDO…”