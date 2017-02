Operação Conversão: Polícia Federal combate serviços de câmbio ilegal na região do Pelourinho em Salvador

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta segunda-feira (20/02/2017) a Operação Conversão, com o objetivo de combater o Câmbio Ilegal operado por empresas de turismo na região do Pelourinho, na cidade de Salvador/BA. Cerca de 15 Policiais Federais cumpriram 4 mandados de Busca e Apreensão na sede dessas empresas.

A operação foi iniciada para investigar empresas de turismo que estariam realizando a venda de moeda estrangeira sem autorização do Banco Central. Tais empresas anunciavam publicamente o serviço de Câmbio e, devido ao aumento de turistas nessa época do ano na região do Pelourinho, o serviço ilegal era realizado diariamente.

O controle realizado pelo Banco Central assegura a estabilidade da moeda e o controle de crédito, por isso a importância de realizar a fiscalização da atividade. Se essas empresas operam Câmbio sem a devida autorização, o Banco Central deixa de conhecer tais dados, regulando o mercado com base em premissas inidôneas.

Na ação foram apreendidos documentos e mídias, alem de diversos valores em moeda estrangeira. Houve também o flagrante de mais uma empresa que operava o serviço sem autorização. Os documentos serão submetidos à perícia e os valores apreendidos ficarão à disposição da justiça. Os envolvidos responderão pelo crime previsto no artigo 16 da Lei 7.942/86, que prevê pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa.