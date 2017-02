Obras do metrô de Salvador avaliadas em reunião na Sedur

O secretário estadual de Desenvolvimento Urbano da Bahia (Sedur), Fernando Torres, participou da primeira reunião geral do metrô em 2017. O secretário conheceu detalhes gerais do projeto, desde obras, a investimentos e operação do metrô de Salvador.

A reunião ocorre mensalmente e serve para Governo do Estado e concessionária discutirem o acompanhamento das obras e operação do sistema metroviário de Salvador.

Durante o encontro, o Fernando Torres também pode conhecer de forma mais detalhada o andamento das obras da Linha 2 do metrô. Até maio o metrô de Salvador deverá contar com mais quatro estações em operação – Pernambués, Imbuí, CAB e Pituaçu. Elas estão com as obras físicas praticamente finalizadas, passando por ajustes de sistemas.

“As novas estações do metrô vão atender uma parcela significativa da população de Salvador. As obras estão obedecendo o cronograma estabelecido no projeto”, destacou Fernando Torres.

O presidente do grupo CCR Metrô Bahia, Luis Valença, informou ao secretário Fernando Torres sobre o andamento das demais estações e o avanço da obra. Na visão de Valença, é atualmente a implantação de metrô mais rápida do mundo, exceto em relação a obras da China.

Além do secretário, a reunião teve a presença do chefe de Gabinete da Sedur, José Rebouças, do Presidente da CTB, Eduardo Copello, da superintendente de Mobilidade, Grace Gomes, do presidente do grupo CCR Metrô Bahia, Luis Valença, e outros diretores da concessionária que administra o metrô e demais representantes da CTB e Superintendência de Mobilidade.