“Não tem capacidade de gestão, nem conhecimento jurídico”, diz senadora Lídice da Mata sobre indicação de Alexandre de Moraes para STF

A senadora Lídice da Mata (PSB-BA) disse, nesta segunda-feira (06/02/2017), que a decisão do presidente Michel Temer de indicar Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal é extremamente equivocada.

De acordo com a parlamentar baiana, Moraes já demonstrou – com a crise do sistema carcerário – que não possui capacidade de gestão e nem competência. Para Lídice, o atual ministro da Justiça também não tem conhecimento jurídico e nem compromisso com os Direitos Humanos. “É submeter o STF à vergonha de alguém que não tem a mínima condição para participar daquela corte”, finalizou.