MPF denuncia cinco pessoas por roubo de R$ 63 mil à Caixa Econômica em São Gonçalo dos Campos

O Ministério Público Federal (MPF) em Feira de Santana denunciou nessa segunda-feira (13/02/2017) cinco pessoas por praticarem roubo qualificado, em 10 de março de 2015, a uma agência da Caixa Econômica Federal em São Gonçalo dos Campos.

De acordo com o inquérito instaurado pelo MPF, Melquíades Quinto de Jesus, Danilo Souza dos Santos, Adelmo de Souza Reis, Elton Vanderlei Fiúza Santos e Deivid Quinto de Jesus invadiram a agência da Caixa portando armas de fogo, renderam o vigilante e utilizaram explosivos para destruir terminais de autoatendimento e ter acesso ao dinheiro. No total, o prejuízo causado foi de R$ 63.954,00. Os denunciados Melquíades Jesus, Danilo dos Santos, Reis e Elton Santos foram presos em flagrante alguns dias após o roubo e confessaram a ação e o envolvimento da quadrilha em outros crimes. De acordo com o MPF, Deivid Jesus, irmão de Melquíades, preso desde abril de 2014, era o responsável por providenciar as armas e os explosivos.

O procurador da República Samir Cabus Nachef Júnior, autor da denúncia, requer que os denunciados sejam condenados pelos seguintes crimes previstos no Código Penal: roubo (art. 157, §2º, incisos I e II), para o qual a pena é de quatro a dez anos mais pagamento de multa; explosão (art. 251, §2º), cuja pena é de três a seis anos de reclusão mais pagamento de multa; e associação criminosa (art. 288) cuja pena é de reclusão de um a três anos.

