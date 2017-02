MPF Bahia convoca escolas públicas e privadas para integrarem projeto sobre corrupção

O Ministério Público Federal na Bahia (MPF/BA) convoca escolas de Salvador para participarem do projeto “Para a Turminha, vantagem é ser honesto”, que visa a mostrar, de forma lúdica, quais são e como podemos combater as pequenas corrupções do dia a dia. Instituições públicas ou privadas que possuam estudantes do 1º ao 9º anos do ensino fundamental poderão se inscrever até 22 de fevereiro de 2017 por meio de chamamento público, através do link disponibilizado abaixo.

Serão selecionadas para o projeto até três escolas na capital, que receberão material didático para trabalharem em sala de aula situações sobre honestidade e corrupção. Em seguida, servidores do MPF e procuradores da República visitarão cada escola para conversar sobre a atuação do órgão e assistir a uma apresentação que deve ser preparada pelos estudantes.

O objetivo do projeto é contribuir para a formação cidadã de crianças e adolescentes e sensibilizá-los à reflexão de temas relevantes e relacionados à atuação do órgão. As instituições interessadas deverão estar adequadas às condições previstas no edital e preencher por completo o formulário disponibilizado abaixo. O evento deve acontecer no mês de maio, em dias acordados com as escolas.

Este é o quinto ano consecutivo que o MPF desenvolve atividades em escolas na capital baiana e a segunda vez em que as escolas serão selecionadas por meio de chamamento público. Nos anos anteriores a atividade foi realizada com os seguintes temas: “Meio ambiente: proteção e combate ao tráfico de animais silvestres” (2013), “Eleições 2014: O que pode e o que não pode?” (2014), “Corrupção, Não” (2015) e “A Turminha a favor da Acessibilidade” (2016).

A Turminha

Composta por dez personagens infantis, incluindo um cão-guia, que representam a diversidade da população brasileira, a Turminha veio para mostrar aos pequenos cidadãos a importância do órgão na defesa dos seus direitos, com o intuito de contribuir para a construção de uma sociedade participativa e atuante.

Saiba mais acessando www.turminha.mpf.mp.br.