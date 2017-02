MP homenageia procurador da República Vladimir Aras e o médico Antônio Nery com ‘Medalha do Mérito’

O Ministério Público estadual outorgou na manhã de hoje, (10/02/2017), a ‘Medalha do Mérito’ ao procurador regional da República, Vladimir Barros Aras, e ao médico psiquiatra, fundador e coordenador do Centro de Estudos e Terapia de Abuso de Drogas (Cetad), Antônio Nery Alves Filho. “Esta homenagem alcança a todos os meus colegas de trabalho, porque nunca fiz nada sozinho”, destacou Nery. Vladimir Aras disse que a condecoração foi um momento de grande alegria. “O que me traz aqui hoje é a generosidade dos meus colegas, mas o que me trouxe ao Ministério Público foram os exemplos de pessoas como os meus pais, sociólogos que me ensinaram o valor da democracia. É com muita alegria e honra que volto à casa onde iniciei minha trajetória para receber essa condecoração das mãos de tão valorosos colegas”, salientou o procurador da República. A honraria foi entregue pela procuradora-geral de Justiça Ediene Lousado, que é também a curadora da medalha, e pelos promotores de Justiça Rogério Queiroz e Valmiro Macedo.

“A homenagem que lhes fazemos hoje na verdade é um dever, porque devemos reconhecer o mérito de suas ações, para que assim prossigam fazendo o que vêm tão bem desenvolvendo em prol da nossa sociedade”, destacou a PGJ. Vladimir Aras teve sua medalha proposta pelo promotor de Justiça Moacir Silva Nascimento Júnior e Antônio Nery teve como proponente da honraria o servidor do MP Sandro Dantas. Estiveram presentes na entrega da medalha o corregedor-geral do Ministério Público do Estado da Bahia, Marco Antônio Chaves da Silva; o procurador-chefe do Ministério Público Federal na Bahia (MPF-BA), Oliveiros Guanaes de Aguiar Filho; o chefe de gabinete da PGJ, promotor de Justiça Luís Cláudio Cunha Nogueira; a presidente da Associação do Ministério Público do Estado da Bahia (Ampeb), Janina Schuenck Brantes Sacramento; e da subcoordenadora das defensorias públicas especializadas em curadoria, Mônica de Paula Oliveira Pires de Aragão, representando o defensor público-geral, Clériston Cavalcante de Macedo.

Homenageados

Vladimir Aras – Nascido em Salvador, foi promotor de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia entre 1993 e 2003, quando ingressou no Ministério Público Federal. Representou a instituição em missões internacionais em diversos países e em várias edições da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA). Vladimir Aras integra o grupo de trabalho com atuação internacional da ‘Operação Lava Jato’, é mestre em Direito Público, professor universitário de Processo Penal e instrutor do Programa Nacional de Capacitação no Combate à Lavagem de Dinheiro do Ministério da Justiça.

Antônio Nery – Nasceu em Vitória da Conquista e é fundador e coordenador do Centro de Estudos e Terapia de Abuso de Drogas (Cetad), onde desenvolve ações médicas de terapia, tratamento e recuperação de usuários de drogas. Médico psiquiatra, Nery é doutor em Sociologia e Ciências Sociais e professor associado da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Estado da Bahia (Ufba). Foi o idealizador do ‘Consultório de Rua’, uma equipe multidisciplinar voltada à melhoria das condições de vida de crianças e adolescentes em situação de rua.