Monitoramento dos Portais de Abordagem será a novidade da Segurança para o Carnaval 2017 de Salvador

Todos os acessos aos circuitos da folia monitorados em tempo real por profissionais do Centro de Operações e Inteligência 2 de Julho. Esta é a novidade da Secretaria da Segurança Pública para o Carnaval 2017, apresentada, na tarde desta terça-feira (14/02/2017), durante coletiva do Governo do Estado sobre os investimentos no Carnaval da Bahia.

Sucesso na edição passada, os 46 portais de abordagem foram aperfeiçoados e este ano, além de controlarem a entrada de objetos nos circuitos Dodô, Osmar e Batatinha com a ajuda de detectores de metal, também vão apresentar câmeras acopladas, que permitirão o acompanhamento das entradas e saídas da folia.

Outro destaque este ano é a estreia do simulador de ocorrências, software que traça o diagnóstico do que deve ser promovido de imediato pela segurança pública nos casos de ocorrências em locais com multidões. Na prática, o aplicativo permite a avaliação rápida sobre os aparatos efetivos necessários para sanar algum tipo de incidente na folia, através de simulações.

Principal investimento do Governo do Estado no Carnaval da Bahia, serão aplicados na segurança da festa mais de R$ 43,5 milhões em pessoal, tecnologia e infraestrutura. No total, mais de 25 mil profissionais entre policiais civis, militares, técnicos e bombeiros militares vão atuar na festa, que acontece na capital e em mais 31 municípios do estado.

A atuação da SSP na maior festa a céu aberta do planeta tem início ainda nos eventos pré-carnavalescos, com o reforço do policiamento no Habeas Copos, que acontece no dia 17, e segue nos dias 18 e 19, com o Furdunço e o Fuzuê. Os shows previstos para o dia 21, que não estavam no planejamento das instituições envolvidas na festa, também terão a presença das forças policiais, após a garantia do custeio dos efetivos por parte dos organizadores.

O esquema oficial da segurança começa na quarta-feira (22), com a entrega das chaves da cidade ao Rei Momo e segue até a Quarta-feira de Cinzas (1). A polícia baiana também estará presente nos carnavais de bairro, que acontecem em Cajazeiras, Periperi, Itapuã, Liberdade, Boca do Rio, Pau da Lima, Nordeste de Amaralina e Pituba. ” Mais uma vez, a polícia baiana está pronta para dar um show na segurança do Carnaval da Bahia e ser exemplo em atuação em multidões”, afirmou o secretário da Segurança Pública, Maurício Teles Barbosa.

Ele lembrou ainda da indispensável colaboração dos foliões para que este também seja um carnaval de paz. “Que todos saiam de casa colocando a diversão e o respeito ao próximo em primeiro lugar”, destacou.