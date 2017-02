Menos da metade dos veículos do transporte escolar compareceram à vistoria obrigatória da SMTT de Feira de Santana

Apesar da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito de Feira de Santana (SMTT) ter prorrogado o prazo para vistoria dos veículos que realizam o transporte de estudantes no município para esta sexta-feira, (17/02/2017), apenas 43 veículos de 111 credenciados foram levados ao pátio da SMTT, até a manhã de hoje.

O titular da pasta, secretário Pedro Boaventura afirma que os veículos que não passarem pela vistoria poderão ser enquadrados como transporte irregular de passageiros e terão suas autorizações cassadas.

A fiscalização confere as condições gerais do veículo, como equipamentos de segurança, padronização do veículo, as condições das lanternas e faróis e o tacógrafo, cinco de segurança e outros equipamentos exigidos pelo Contran. São ao todo 57 itens inspecionados. Os documentos do veículo e do condutor também são exigidos.

Há dez anos realizando o transporte de estudantes, Dilson de Souza levou seu veículo, na manhã de hoje, para passar pela vistoria. “Acho importante essa inspeção, uma vez que transportamos pessoas em nossos veículos e devemos oferecer a total segurança para elas”, considera. A vistoria teve inicio no dia 23 de janeiro. Ao final da inspeção, os veículos recebem um adesivo comprovando a vistoria.