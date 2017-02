Membros do MP participam, em Feira de Santana, de reunião de interiorização do Pacto Pela Vida

A procuradora-geral de Justiça Ediene Lousado participou na manhã de hoje, dia 16 de fevereiro de 2017, em Feira de Santana, da primeira reunião regional de interiorização do programa Pacto Pela Vida (PPV). O encontro do programa que prevê ações integradas para a redução dos índices de violência, além de iniciativas de prevenção social para a população vulnerável, foi dirigido pelo governador Rui Costa e teve também a participação do procurador de Justiça Geder Gomes; dos promotores de Justiça que atuam na comarca, Semiana Cardoso, Lourival Almeida Júnior, Samira Jorge, André Lavigne, Dila Mara Neves e Alex Neves; da presidente do Tribunal de Justiça Maria do Socorro Santiago; defensor público-geral Clériston Cavalcante; presidente da Assembleia Legislativa Ângelo Coronel; deputados estaduais; juízes; secretários de Estado; integrantes das polícias Civil e Militar.

A chefe do Ministério Público estadual destacou a importância da interiorização do programa, registrando que esta é uma oportunidade de debater as questões locais onde os fatos acontecem e de buscar soluções conjuntas com os atores que estão atuando na comarca. “O MP aposta na prevenção”, ressaltou Ediene Lousado, frisando que a Instituição também está pronta para contribuir com as necessárias ações de repressão à criminalidade. Ela lembrou ainda do importante papel do Município na implementação de ações preventivas, como o investimento na qualidade da educação, em atividades profissionalizantes para os jovens,na iluminação de vias públicas, dentre outros.

A promotora de Justiça titular da Vara do Júri, Semiana Cardoso, apresentou dados da atuação e da realidade da comarca, registrando que os promotores de Justiça estão à disposição para colaborar com os trabalhos e otimizar os fluxos de informações com os demais órgãos.Coordenador da Promotoria de Justiça Regional de Feira de Santana, Lourival Júnior abordou a questão do tráfico de drogas e informou que o Comitê Interinstitucional em Segurança Pública – Regional Feira de Santana (Cisp) promoveu diversos debates ao longo de 2016 e promoverá a implementação de algumas ações já este ano.

O objetivo do encontro desta quinta-feira foi “conversar e acompanhar os detalhes da segurança”, afirmou o governador Rui Costa, assinalando que “este é um jeito diferente de fazer o Pacto Pela Vida. Vamos percorrer o estado da Bahia, depois seguiremos para Vitória da Conquista, Itabuna, e Eunápolis, como se estivéssemos em uma caravana. É a caravana da paz, onde a finalidade é aproximar os presidentes de instituições envolvidas com quem está trabalhando na outra ponta, para garantir melhores resultados”.