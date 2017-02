Maternidade de Santo Amaro volta a funcionar depois de um ano sem atendimento SUS

Os santamarenses têm mais um motivo para comemorar nesse novo ano. O Hospital Maternidade de Santo Amaro que estava sem funcionamento há 12 meses, volta às suas atividades normais na próxima segunda-feira (06/02/2017). O convênio foi assinado nessa quarta-feira (01/02/2017) por diretores da maternidade e pelo prefeito Flaviano Rohrs da Silva Bomfim (DEM), que já esta cumprindo com seu principal compromisso de campanha.

De acordo com o secretário de Saúde, Maurício Dias, Santo Amaro ganha não só a qualidade de vida, como também a tranquilidade para as futuras mães. “São três pontos positivos para nós. Primeiro a volta da segurança da população de ter seus filhos nascidos em Santo Amaro. Segundo, diminuir significativamente os números de parturientes sendo transferidas em início de trabalho de parto para cidades como São Francisco do Conde e Salvador. Estar nessas estradas colocando em risco a vida da mãe e da criança. Isso não teremos mais! E por fim, a reabertura permite pra nós, uma organização da rede de saúde”.

A maternidade reativa seu funcionamento com 60 postos de trabalho, 42 leitos, sendo 30 completamente SUS, e terá um investimento de R$ 124 mil por mês. Além do hospital, o planejamento da secretaria de saúde com a prefeitura, é tornar a maternidade referência em obstetrícia e num futuro próximo ser uma unidade materno infantil, dando assim assistência as mães e crianças no pré parto, parto e pós parto.