Mais de R$ 1 milhão em novas viaturas reforça segurança pública no Extremo Sul da Bahia

Sete municípios do sul da Bahia receberam, na manhã desta sexta-feira (10/02/2017), reforço na segurança pública com 14 novas viaturas para as Polícias Civil e Militar, com investimento na ordem de R$ 1,27 milhão. Foram oito veículos para a PM de Alcobaça, Teixeira de Freitas, Itamaraju, Medeiros Neto e Mucuri, além de seis carros para a 8ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin-Polícia Civil), na região de Alcobaça, Teixeira de Freitas, Mucuri, Itanhém e Prado.

Depois de ser recebido com música pela Orquestra do projeto Dona Flora e pela Filarmônica Lira São Bernardo, de Alcobaça, o governador Rui Costa realizou as entregas no centro de Alcobaça. Os policiais receberam as chaves das mãos do governador, que comemorou aquele que considera um dos investimentos prioritários de sua gestão, a segurança pública. “Nosso objetivo é melhorar a eficiência, mas também economizar na manutenção desses veículos. Porque valorizamos o trabalho desses homens e mulheres que, todos os dias, colocam suas vidas à disposição da sociedade por uma Bahia mais segura”.

Para o extremo sul, foram quatro motos, sete Rangers, um Spin e dois Palio Adventure. Essas viaturas estão entre as mais de 1.600 viaturas entregues para as polícias Civil e Militar, entre 2015 e 2017, com investimentos na ordem de R$ 200 milhões.

Bahia Produtiva

Ainda na cidade, o governador Rui Costa assinou novos convênios do projeto Bahia Produtiva para o desenvolvimento da bovinocultura, caprinocultura e apicultura do extremo sul. Foram beneficiadas seis associações de pequenos produtores, beneficiando 148 famílias do interior da Bahia.

“Venho para Alcobaça fazer o que tenho feito em todo o interior do estado, que é apoiar a agricultura familiar, já que, somente na Bahia, são mais de 700 mil famílias vivendo do que produzem. O nosso desejo é que com essas máquinas, apoio técnico, os agricultores ganhem mais, gerem mais emprego e tenham uma vida melhor”, ressaltou o governador.

Essas associações estão entre os cerca de 400 projetos contemplados pelo Bahia Produtiva, por meio de cinco editais que beneficiaram mais de 13 mil agricultores familiares de todos os territórios de identidade, com investimento de R$127,6 milhões. Para este ano, estão previstos três novos editais para as cadeias produtivas da mandiocultura, oleaginosas e fruticultura, com investimentos da ordem de R$ 39 milhões.