Madre de Deus: prefeito Jeferson Andrade presta depoimento ao MP sobre inquérito de improbidade administrativa

O prefeito de Madre de Deus, Jeferson Andrade Batista, foi notificado pelo Ministério Público Estadual da Bahia acerca de uma representação que gerou um inquérito no órgão sobre denúncias de improbidade administrativa. A promotora Rita Tourinho afirmou que “há uma notificação para o prefeito e todos os envolvidos para a prestação de esclarecimentos hoje (08/02/2016) à tarde”. Ela confirmou a existência de um “inquérito de apuração”.

O processo número 003.0244.263/2015 é referente a um suposto acordo que teria sido assinado por Jéferson Andrade, na época vereador, e os então vereadores Anselmo Duarte, Jóbson Coutinho, Adailton Cosme e Tânia Maria Pitangueira.

O suposto acordo, teria como “objeto a eleição para a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Madre de Deus para o biênio 2011/2012”. No documento, com supostas assinaturas dos envolvidos e autenticação em cartório, ficariam estabelecidas ‘”para cada uma das vagas empregatícias” na Câmara. Os valores do cargo seriam entre R$ 740,00 e R$ 1,980,00. Outro item do suposto acordo estabelece uma cota de viagens para os vereadores.

Recentemente, Jéferson Andrade foi questionado por vereadores da oposição sobre a nomeação de Kátia Carmello para a SUCOM de Madre de Deus. Ela é alvo de outro inquérito no MP e tem cerca de R$ 1,4 milhão em bens bloqueados pela Justiça.

Baixe

Documento referente ao inquérito contra o prefeito Jéferson Andrade