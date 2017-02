Lula: agora o céu ganha a estrela que iluminou a minha vida, Marisa Letícia

Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva prestou homenagem à esposa ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva, que faleceu na sexta-feira (03/02/2017). O velório e as homenagens a Marisa Letícia reuniu milhares de pessoas na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo (SP), neste sábado (04).

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu a solidariedade e o abraço de militantes, dirigentes, colegas e familiares durante toda a cerimônia. Em homenagem à Marisa, uma coroa de flores assinada por Lula com a frase: “agora o céu ganha a estrela que iluminou a minha vida”.

Confira discurso de despedida do ex-presidente Lula