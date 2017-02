Luciano Ribeiro é eleito vice-presidente da Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização e Controle da ALBA

Na terça-feira (07/02/2017), o deputado Luciano Ribeiro (DEM) foi eleito vice-presidente da Comissão de Orçamento, Fiscalização e Controle da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), que terá como presidente o deputado Marcelo Nilo. O democrata assume a nova função honrado em poder contribuir com mais uma Comissão da Assembleia. “Uma importante Comissão, a qual buscaremos ações coesas, sistêmicas e de fiscalização nos aspectos financeiros e econômicos das proposições”, salientou Luciano.

Em seu pronunciamento na tribuna durante a abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa, o deputado Luciano Ribeiro, deu boas vindas ao novo presidente, deputado Ângelo Coronel, e aos novos colegas que assumem como deputados, ao tempo em que desejou que a Casa venha a desempenhar seu papel com independência e que seja, principalmente, um espaço de construção das políticas públicas voltadas às necessidades do povo baiano. Ribeiro reconheceu o trabalho realizado do ex-presidente da Casa, deputado Marcelo Nilo, a quem o democrata já travou vários debates.

“Perdemos Marcelo como presidente, mas, em contrapartida, ganhamos um grande tribuno e agora inciamos uma nova presidência com Ângelo Coronel, certamente engradecendo a Casa e o debate. Marcelo continuará, mais que nunca, a defender o Governo e nós, a fazer o contraponto”, salientou Luciano, ao avaliar o governo como apático. “É um governo de retórica, de supervalorização do Marketing. Vivemos há tempos uma total falta de priorização no semiárido baiano. Mas vamos continuar a exercer nosso trabalho de cobrar para quem tanto precisa. Enquanto isso, o governador vem aqui na abertura, que nada mais fez que repetir promessas de 12 anos atrás e que ainda não vimos realizadas”, criticou Luciano.