Justiça pela Paz em Casa: TJBA conscientiza população no Carnaval e prepara esforço concentrado para combater a violência contra a mulher

A Campanha Justiça pela Paz em Casa, promovida pelo Tribunal de Justiça da Bahia também durante o Carnaval, prossegue na próxima segunda-feira (6) com o início de mais uma semana de esforço concentrado.

Até a sexta-feira (10/02/2017), serão realizadas ações em todas as comarcas baianas.

A iniciativa prevê sessões de júris de feminicídios, audiências de processos da Lei Maria da Penha, concessões de medidas protetivas e sentenças que envolvam a violência contra a mulher.

“Aqui em Salvador, por exemplo, teremos dois juízes por vara de Violência Doméstica. Queremos dar uma resposta à população”, diz a presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago.

“É o Judiciário dizendo à sociedade: eu não aceito a violência doméstica contra a mulher”, completa a desembargadora Nágila Brito, responsável pela Coordenadoria da Mulher do TJBA. “E ciúme não é amor”, reforça.

Ventarolas

Mais de 30 mil ventarolas com orientações e informações para atacar a violência doméstica e familiar contra a mulher foram distribuídas nos seis dias de festa em Salvador.

A Campanha Justiça pela Paz em Casa, de iniciativa da presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Cármen Lúcia, mobiliza todos os tribunais brasileiros para reforçar as estratégias do Poder Judiciário no combate à violência contra a mulher.