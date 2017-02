Jornada Pedagógica destaca promoção do protagonismo estudantil, afirma secretário estadual Walter Pinheiro

O fortalecimento dos projetos pedagógicos nas escolas é o grande destaque da Jornada Pedagógica, iniciada na quarta-feira (01/02/2017) em todas as escolas da rede estadual de ensino, com encerramento nesta sexta-feira (03). Com o tema ‘Es­cola e Co­mu­ni­dade para Educar e Transformar’, a jornada focou, durante os três dias, no planejamento do ano letivo. A discussão da comunidade escolar girou em torno dos projetos que visam fortalecer o currículo com atividades voltadas para a Ciência, Cultura, Arte, o Esporte, a Cidadania, Inovação, Empreendedorismo e para a Tecnologia, com o objetivo de dinamizar o ambiente escolar e potencializar o processo de ensino e de aprendizagem.

O secretário da Educação do Estado, Walter Pinheiro, participou ativamente da atividade em cinco escolas da capital; em três de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, e, nesta sexta-feira, visita o Colégio Estadual General Osório e o Instituto de Educação Gastão Guimarães, em Feira de Santana. Pinheiro faz uma avaliação deste processo de construção coletiva.

“A jornada é um momento muito importante e traduz o resgate do espírito da escola, porque é neste planejamento que a unidade apresenta o que precisa da Secretaria da Educação para que os projetos sejam concretizados e ninguém melhor que os gestores e professores para realizarem estas indicações. Além do mais, aproveitamos esses três dias para nos aproximar das escolas, conhecendo melhor a rede física e pedagogia aplicada”, afirmou Pinheiro.

Eixo pedagógico

Seja na capital ou no interior, os professores e gestores fazem uma avaliação positiva da Jornada Pedagógica. Em Feira de Santana, a diretora do Instituto de Educação Gastão Guimarães, Alfreda Xavier, falou sobre as expectativas para 2017. “A nossa escola está pronta para receber nossos alunos na segunda-feira, com um planejamento pronto e a novidade do coordenador pedagógico que é muito importante, porque este profissional vai ajudar muito o pedagógico da escola”, afirma. Na escola, foi feita a entrega de quatro novas viaturas da Ronda Escolar para Feira de Santana.

Em Salvador, no Colégio Estadual José Augusto Tourinho, no bairro de São Cristovão, a comunidade escolar também comemora o fortalecimento das ações pedagógicas. “Estamos empenhados para promover o protagonismo estudantil. Além disso, consideramos ótima a proposta do secretário Pinheiro de inserir este profissional no nosso dia a dia, porque ele estará envolvido com os conteúdos pedagógicos, sem ter que se preocupar com questões administrativas ou financeiras”, avalia o vice-diretor Audival Júnior. A professora Simone Santana, de Língua Portuguesa, também comemora os três dias de trabalho coletivo. “Realizamos um trabalho pedagógico multidisciplinar que tem o estudante como ator principal. Como sempre, a minha expectativa é sempre otimista de que faremos um ano letivo desafiador e muito positivo”.

Protagonismo

No Colégio Thales de Azevedo, no bairro de Costa Azul, a jornada contou com a participação, nesta sexta-feira, da blogueira e ex-aluna da unidade, Monique Evelle, 22 anos, considerada uma das 25 mulheres negras mais influentes da Internet no Brasil. Ela contou como a escola, os professores e os projetos em que esteve engajada na escola fizeram a diferença em sua vida. “O Thales de Azevedo foi importante, porque foi aqui que surgiu a minha organização ‘Desabafo Social’. A partir daí, recebi diversos convites para desenvolver o projeto, que segue uma linha de comunicação e direitos humanos, me dando a oportunidade de ser convidada para participar de um grupo de pesquisa na Universidade de Harvard”, comemora.

Volta às aulas

Começam na próxima segunda-feira (6) as aulas na rede estadual de ensino. Ainda continuam abertas as matrículas para os estudantes que perderam o prazo, conforme calendário oficial da Secretaria. Estes alunos devem se dirigir, pessoalmente, às escolas para verificar a disponibilidade de vagas onde desejam estudar. O Programa de Abertura do ano letivo será na quarta-feira (8), das 8h30 às 10h, no Centro Educacional Carneiro Ribeiro – Escola Parque, localizado no bairro Caixa D’Água, em Salvador, com as presenças do governador Rui Costa e do secretário da Educação do Estado, Walter Pinheiro.