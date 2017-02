Ivete Sangalo arrasta multidão em Ondina e agradece ao governador Rui Costa pelo Carnaval sem cordas

O circuito Dodô, que faz o trajeto Barra-Ondina, em Salvador, ficou lotado na passagem do trio independente da cantora Ivete Sangalo. A musa do axé fez a alegria do folião pipoca na noite desta quinta-feira (23/02/2017), e aproveitou para agradecer ao governador a possibilidade de desfilar sem cordas. “Agradeço pela oportunidade ao Governo do Estado da Bahia, que tá fazendo uma festa pro povo, pra galera da pipoca brincar o carnaval na paz”, afirmou.

A cantora ainda agradeceu à primeira-dama do Estado, Aline Peixoto, pelo convite e articulação para a realização do show beneficente que arrecadou recursos para a realização da construção de uma nova UTI no Hospital Martagão Gesteira, inaugurada em 22 de Setembro do ano passado.

Com o objetivo de tornar o carnaval mais democrático, o Governo do Estado, por meio de parcerias com empresas privadas promove neste ano cerca de 110 atrações gratuitas para os foliões dos circuitos Dodô, Osmar e Batatinha. Nesta sexta feira ainda desfilam sem cordas Luiz Caldas, Chicabana, Bandana e Patchanka.