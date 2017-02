Irmão do líder da Coreia do Norte é assassinado na Malásia

Kim Jong-nam, meio-irmão do líder norte-coreano, Kim Jong-un, foi morto na Malásia, informaram a Yonhap, principal agência de notícias da Coreia do Sul, e outros meios de comunicação sul-coreanos nesta terça-feira (14/02/2017). De acordo com a Yonhap, que cita uma fonte do governo sul-coreano não identificada, Kim Jong-nam foi assassinado na segunda-feira (13). As informações são da agência italiana Ansa.

Segundo a TV Chosun, uma rede de televisão a cabo, ele teria sido envenenado por duas mulheres, que seriam operárias norte-coreanas, no aeroporto da capital, Kuala Lumpur. A polícia da Malásia confirmou apenas que um homem foi encontrado morto no aeroporto. No entanto, foi dito que a identidade da vítima não foi verificada.

O filho mais velho do ditador Kim Jong-il era frequentemente apontado como o sucessor de Kim Jong-un. Ele estava escondido na Malásia desde a execução do seu tio Jang Song-thaek, em 2014.