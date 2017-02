Instituto de Oncologia San Giovanni lança II Prêmio de Jornalismo

O “Prêmio de Jornalismo Instituto de Oncologia San Giovanni – 2017′ (2a. Edição), foi criado para estimular a produção de matérias que tenham como tema o câncer. O vencedor ganhará um prêmio no valor de R$ 5 mil. A cerimônia de entrega do prêmio acontece no dia 27 de novembro de 2017, durante as comemorações do 20º aniversário do Instituto de Oncologia San Giovanni, do Dia Nacional de Combate ao Câncer e ao final do III Simpósio de ‘Mídia e Câncer’.

O regulamento completo pode ser acessado no site: www.sangiovanni.com.br