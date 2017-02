Incertezas Críticas: sociólogo Alain Touraine analisa as crises do capitalismo contemporâneo

O francês Alain Touraine, um dos sociólogos mais respeitados do mundo, analisa, nesta edição do Incertezas Críticas, as crises do capitalismo contemporâneo e como elas podem levar a Europa à catástrofe.

O escritor avalia que, em 2008, os estados se endividaram enormemente para impedir que acontecesse como em 1929. “Tudo isso quer dizer que não resolvemos o problema. Por enquanto, nós o deslocamos, postergando um pouquinho. Mas agora a crise financeira se transformou em crise monetária e, portanto, em crise da economia como um todo”, afirma.

Para Touraine, o capital está fora de controle e esta é uma crise que pode se tornar mortal, uma vez que não se levou à reconstrução ou à criação de uma nova cena social e política. “Falar de crise dá a sensação de que caímos num buraco mas voltaremos a subir. Não é certo que voltaremos a subir”, complementa.

Autor de diversos livros, o sociólogo Alain Touraine é conhecido pela dedicação à sociologia do trabalho e dos movimentos sociais. É considerado o pai da expressão “sociedade pós-industrial”.

*Com informação da TV Brasil.