Incertezas Críticas: Robert Darnton analisa o impacto das tecnologias digitais no cotidiano e na educação

Professor e diretor da biblioteca de Harvard, Robert Darnton analisa o impacto das tecnologias digitais no cotidiano e na educação. O Incertezas Críticas conversa com um dos mais importantes historiadores norte-americanos, Robert Darnton. Na entrevista, o professor e pesquisador aborda o impacto das tecnologias digitais sobre o conhecimento e de como isso afeta nossa concepção de educação.

Para ele, “a digitalização está mudando tudo”, desde a rotina das pessoas até o processo educacional. “Um dos benefícios óbvios é que, graças à digitalização, escolas remotas e faculdades pequenas que não possuem biblioteca podem ter acesso a uma ótima biblioteca”, diz. As mudanças não param por aí, Darnton avalia que o ensino, a leitura e as técnicas de estudo também passam por mudanças.

“Não basta simplesmente usar o Google se houver um tópico que você queira pesquisar, porque isso só vai lhe fornecer algumas indicações preliminares. Para aprofundar-se em um tópico, você precisa conseguir encontrar os dados relevantes no ciberespaço. É fácil se perder por lá”, destaca.

Na entrevista, o historiador também traça paralelos entre os blogs e a imprensa sensacionalista do século passado, além de analisar a coexistência das diversas mídias nos dias atuais. Com vários livros publicados, Darnton é diretor da biblioteca de Harvard, professor e pesquisador destacado sobre o século 18.

A entrevista

A série Incertezas Críticas é uma reflexão sobre o mundo contemporâneo, na visão de alguns dos mais importantes intelectuais do presente. Cada episódio destaca um pensador, numa entrevista exclusiva em sua casa ou escritório.

O linguista e ativista político norte-americano Noam Chomsky explica como funciona o capitalismo hoje. Alain Touraine, um dos mais importantes sociólogos vivos, fala dos efeitos de longo prazo da crise financeira de 2008. O professor da London School of Economics Richard Sennett reflete sobre o futuro da economia, do trabalho e das grandes cidades. O escritor paquistanês Tariq Ali fala do medo do islamismo e suas consequências. O polonês Zygmunt Bauman mostra como o poder econômico reduziu a capacidade política dos governos, além de falar sobre as perspectivas de futuro para os jovens e sobre o Facebook. O escritor Alberto Manguel conversa sobre a importância da literatura e a suposta morte do livro. O historiador norte-americano de Harvard, Robert Darnton, fala sobre a internet, o conhecimento na era digital, além de traçar paralelos entre os blogs e a imprensa sensacionalista dos séculos passados. A ativista Vandana Shiva expõe a necessidade de valorização da ecologia, da mulher e dos movimentos antiglobalização.

As entrevistas foram conduzidas pelo diretor Daniel Augusto, que assina também o roteiro e a edição da série. Tratam-se de programas que propõem questões profundas, mas ao mesmo tempo de um modo acessível, para que todos espectadores possam ser convidados a pensar sobre o mundo que os cerca.

A produção é da Grifa Filmes, que já realizou mais de 100 documentários, exibidos em mais de 160 países.

*Com informações da TV Brasil.