Igelmar Barreto receberá Título de Cidadão Baiano; projeto foi de autoria do deputado José de Arimateia

O pernambucano Igelmar Barreto Paes será cidadão baiano. Projeto de Resolução do deputado José de Arimateia (PRB) concede o título ao médico formado pela Universidade Federal da Bahia em 1977. Já no ano seguinte e em tantos outros foi aprovado em concursos públicos do Estado sendo que em 1980 foi bolsista da Universidade de Cornel – Nova York – USA. Entre 1983 e 1986, o Dr. Igelmar fez vários cursos dentre eles o de especialização em Endoscopia Digestiva no Centre Hospitalier Kremlin Bicetre – Paris França; de especialização em Endoscopia Digestiva no Centre Medico Chirurgical Foch e em Endoscopia Digestiva na Clinic Medico Chirurgical D’Almar – Paris – França.

Igelmar Barreto Paes também foi professor adjunto de Gastroenterologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia e Chefe do Serviço de Gastroenterologia, Endoscopia Digestiva e Centro de Hemorragia Digestiva do Hospital Roberto Santos e atuou também como Chefe do Serviço de Endoscopia Digestiva do Hospital Aliança. De 1993 a 1996 presidiu a Sociedade Bahiana de Gastroenterologia, a Sociedade Bahiana de Endoscopia Digestiva e a Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva. “Trata-se, portanto, de uma justa e merecida homenagem”, opina Arimateia, em função do que Igelmar Barreto Paes “tem sido e tem realizado e que, com certeza, continuará a fazer pelos cidadãos baianos”.