Hemoba de Feira de Santana lança campanha de incentivo à doação de sangue antes do Carnaval

‘Não fique parado, doe sangue’. Esse é o tema da campanha lançada esta semana pela Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba), com o objetivo de incentivar a doações de sangue antes do carnaval. Segundo Márcia Almeida, Assistente Social da Hemoba/Feira, a estratégia para este mês será funcionar em horário especial no sábado dia 18 de fevereiro de 2017 das 8 às 12h e no dia 27/02, segunda-feira de carnaval das 8 as 12 e das 13 às 17hs. “Dessa forma visamos garantir o estoque de sangue para o atendimento no período de carnaval, cujo número de acidentes e ocorrências, infelizmente, tende a crescer nos hospitais da Bahia”, disse Márcia.

A unidade da Hemoba/Feira de Santana fica localizada ao lado da emergência do Hospital geral Clériston Andrade (HGCA). Para doar sangue, o voluntário deve estar em boas condições de saúde, pesar mais de 50 quilos, ter idade entre 16 e 69 anos – menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável legal, para cada doação. É necessário estar bem alimentado, tendo, preferencialmente, ingerido alimentos leves e sem gordura, e portar um documento oficial com foto (RG, carteira de trabalho, carteira de motorista ou de reservista) em bom estado de conservação. Estar descansado (ter dormido pelo menos seis horas na noite anterior); não ingerir bebida alcoólica nas 12 horas anteriores; evitar comidas gordurosas nas quatro horas que antecedem a doação.