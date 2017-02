Governo reúne gestores de saúde de 364 municípios da Bahia para debater avanços e desafios do setor

Com o objetivo de debater os avanços e desafios do Sistema Único de Saúde (SUS) na Bahia, bem como aspectos relacionados à vigilância, regulação, medicamentos e financiamento, a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) e o Conselho Estadual dos Secretários Municipais de Saúde (Cosems/BA) reuniram representantes de 364 municípios baianos nesta terça-feira (07/02/2017), no hotel Fiesta, em Salvador, no Seminário de Integração da Gestão da Saúde, que segue até esta quarta-feira.

O secretário da Saúde do Estado da Bahia, Fábio Vilas-Boas, apontou que a busca pela eficiência deve ser a meta de todo gestor público, sobretudo, daqueles que atuam na área da saúde. “Em um cenário nacional de grave subfinanciamento, o recurso público é ainda mais escasso. Repensar os fluxos, capacitar os profissionais e investir nas ações que sejam, de fato, resolutivas, é a forma mais adequada de alcançar este objetivo”, afirma Vilas-Boas.

Participação de Eunápolis

A secretária de Saúde de Eunápolis, Stela Souza, que também é presidente do COSEMS/BA, participou da mesa de abertura, junto com o secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas Boas, o presidente do Conselho Estadual de Saúde, Ricardo Mendonça, o representante do Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS), Fábio Mazza, o presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, o deputado Alex de Piatã, e as deputadas estaduais, Fátima Nunes e Fabíola Mansur.

Em sua fala, a Stela Souza deu boas vindas aos prefeitos e secretários municipais de saúde e destacou a importância do COSEMS/BA em auxiliar os gestores de saúde nas suas gestões “juntos vamos conseguir avançar em parceria com a Sesab e o Ministério da Saude. Ser gestor é amar ao SUS e nossa população que precisa ser bem cuidada”, afirmou a presidente.

O evento tem como público preferencial prefeitos e secretários municipais de Saúde e o objetivo será acolher, orientar e alertar os gestores sobre os aspectos técnicos e administrativos do Sistema Único de Saúde (SUS).