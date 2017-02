Governo do estado duplica capacidade de abastecimento de água de Santo Estêvão

Nas últimas décadas, uma das maiores dificuldades que Feira de Santana e região enfrenta é a falta de água. Na avaliação do líder do governo Rui Costa, deputado Zé Neto, “muito já foi feito em busca de uma melhoria, mas ainda resta muito a fazer. Agora foi dado pelo Governo do Estado um passo decisivo nas cidades da região de Santo Estêvão, Ipecaetá, Serra Preta, Anguera, Antônio Cardoso, Bonfim de Feira, Rafael Jambeiro e adjacências”. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (13/02/20107), em visita do deputado estadual Zé Neto, à Estação de Tratamento de Água de Santo Estêvão, durante visita conjunta com o prefeito Rogério Costa (PSD) e o diretor regional da Embasa, Euvaldo Neto.

Orçado em 40 milhões, a Estação de Tratamento de Água de Santo Estêvão aumentará a capacidade de abastecimento de 120 litros por segundo, para 240 litros por segundo. “Ou seja, vai dobrar o fornecimento de água. Dessa forma, a região poderá regularizar o abastecimento como também ampliá-lo em novas linhas de transmissão e novas comunidades recebendo de forma regular água da Embasa”, comentou Zé Neto.

Na avaliação do deputado, “essa obra, além de colaborar com a parceria município e Embasa, trará mais qualidade de vida e saúde para a população. Não tem preço esse investimento. E se de um lado custou 40 milhões para o Estado, do outro lado é um dos investimentos que chega em um momento de dificuldade e que faz a diferença para melhor e para valer na vida das pessoas, viabilizando mais saúde e mais qualidade de vida em nossa região. Nos resta agradecer ao nosso governador Rui Costa, ao presidente da Embasa, Rogério Cedraz, como também ao diretor regional, Euvaldo Neto, que não tem medido esforços para atender todos os dias as necessidades aqui da nossa região. Também deixo os meus agradecimentos ao presidente do Consórcio Portal do Sertão e prefeito de Santo Estêvão, Rogério Costa, que foi um guerreiro desde o início desse empreendimento, de 2009 para 2010, até hoje. Com certeza essa obra vai colaborar em muito com a parceria entre município e Embasa. Depois de tudo instalado, fato que acontecerá nos próximos dias com a inauguração desse empreendimento, será possível ampliar esse fornecimento para essas famílias que não têm o líquido precioso em suas casas de forma regular”.