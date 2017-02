Governo da Bahia apresenta decoração especial da ruas do Pelourinho para o Carnaval 2017 de Salvador

A decoração especial para o Carnaval colore o Centro Histórico de Salvador com intervenções aéreas, bonecos, painéis e outras instalações artísticas espelhadas por ruas, largos e praças do Pelourinho. O tema da festa, uma homenagem aos 50 anos da Tropicália, também dá o tom aos enfeites elaborados pelo artista plástico Zaca Oliveira, com muita cor e elementos que rementem ao movimento cultural.

Em diferentes pontos do Pelourinho é possível ver elementos da decoração especialmente criada para a folia. São bonecos suspensos no Largo do Pelourinho, artes aéreas entre as edificações, painéis na entrada do Largo Pedro Archanjo e decoração na cobertura do Largo Tereza Batista. No Terreiro de São Francisco, uma instalação mostra bonecos gigantes com referências do Tropicalismo, incluindo a representação da cantora Carmem Miranda, que também inspirou a decoração.

Segundo Zaca Oliveira, os obras são resultado de pesquisa e de uma mistura de materiais, texturas e cores. “A decoração vem para se somar à estrutura que é o Pelourinho, que por si só já é muito bonita. A gente misturou artes gráficas com artes plásticas. Usamos fibra de vidro, com madeira, adesivo, carpete, tecido e lona. Misturamos tudo para entregar esse resultado fantástico”, afirma.

Quem passa pelo Pelourinho – como as irmãs Leide e Maura Neves, turistas vindas de São Paulo – fica encantado com as cores e os elementos da decoração. “Eu sempre fui apaixonada por Salvador, pela Bahia, e essa é a primeira vez que estou no Pelourinho. Está tudo muito lindo, deixando esse lugar ainda mais bonito”, destaca Maura, que conheceu o Pelô nesta terça-feira (21).

Já para quem trabalha na região, a decoração aumenta a expectativa de um período com mais pessoas circulando pelo Centro Histórico e, consequentemente, com mais vendas, como acredita a artesã conhecida como Dona Ném. “As ruas estão muito bonitas e muito coloridas. Isso só atrai mais o baiano e o turista. Estou aguardando as festas começarem para vender ainda mais colares aqui no Pelourinho”, conta a artesã.

Carnaval do Pelô 2017

Durante a festa, serão centenas de atrações inteiramente gratuitas nas ruas, largos e praças do Pelourinho. Mantendo a marca do circuito Batatinha, a festa é para o folião pipoca, com mistura de ritmos e atrações para todos os gostos. A programação completa está disponível no site do Carnaval da Bahia (carnaval.bahia.com.br).