Governo apresenta esta semana projeto do Centro Comercial Popular de Feira de Santana, informa prefeito José Ronaldo

O Governo Municipal vai apresentar o projeto do Centro Comercial Popular Feira de Santana à imprensa e à comunidade feirense esta semana. O equipamento será construído em uma área do Centro de Abastecimento, na rua Olímpio Vital, com todas as lojas no primeiro pavimento para abrigar os vendedores ambulantes que atuam no Centro comercial e com estacionamento no pavimento superior.

A apresentação do projeto foi anunciada pelo prefeito José Ronaldo de Carvalho durante entrevista de estreia do programa Boca de Forno, da Rádio Sociedade de Feira, no domingo, (05/02/2017), pela manhã. O programa jornalístico é ancorado pelos radialistas Agnaldo Santos e Nivaldo Lancaster e com participação de Antonildes dos Santos.

José Ronaldo ressaltou que o projeto já foi analisado por técnicos da Prefeitura e pelo Corpo de Bombeiros. Vai contemplar cerca de duas mil famílias que trabalham no comércio informal, em barracas instaladas principalmente ao longo da avenida Senhor dos Passos e ruas Marechal Deodoro, Conselheiro Franco e adjacências.

A previsão do Governo Municipal é de construção do Centro Comercial Popular dentro de um ano. O equipamento público oferecerá conforto, segurança e comodidade, impulsionando o comércio de pequenos empreendedores, que ingressarão no setor formal, abrindo as portas para possibilidades de financiamentos através de linhas de crédito.

Durante a entrevista ao programa de rádio José Ronaldo também abordou sobre as dificuldades financeiras pela qual passa o país e os reflexos no município feirense, os investimentos que o Governo Municipal vem promovendo, o apoio de parlamentares que têm representatividade em Feira de Santana, os investimentos no transporte público para implantação do BRT e diversas outras ações.