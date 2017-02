Governador Rui Costa visita obras de unidades de saúde e autoriza construção de novo SAC em Jequié

Os moradores de Jequié e de toda a região sudoeste terão mais facilidade para cuidar da saúde, com intervenções que estão sendo realizadas pelo Governo do Estado. Nesta quarta-feira (15/02/2017), o governador Rui Costa visitou as obras de ampliação da emergência do Hospital Prado Valadares, que contam com um investimento de R$ 27 milhões. “O nosso objetivo é proporcionar uma saúde requalificada para as cidades que são polos regionais. Essa novo planejamento atende não somente os moradores desses municípios, mas toda a região as quais cada um pertence”, afirmou Rui.

Com a ampliação, o Hospital, que atende a mais de 160 mil baianos de 25 municípios, vai passar a oferecer 58 leitos, sendo 40 para internação cirúrgica, 15 deles em enfermarias com dois leitos, cada, e dez em quartos individuais, além de outros 18 para UTI. A unidade oferece especialidades de clínica médica, clínica cirúrgica, obstetrícia, pediatria, psiquiatria e terapia intensiva. “O investimento da primeira etapa da ampliação foi de quase R$ 10 milhões e, nesta segunda etapa, outros R$ 27 milhões estão sendo investidos”, revelou Rui Costa.

Policlínica

Ainda na cidade, Rui Costa visitou as obras da Policlínica Regional, com execução avançada em 66%. Na unidade, a população dos municípios participantes do consórcio regional de saúde terá acesso a consultas, exames e procedimentos em até 18 especialidades médicas, a exemplo de angiologista, cardiologista, endocrinologista, gastroenterologista, mastologista e neurologista. Exames e serviços como ecocardiograma, eletrocardiograma, endoscopia digestiva, colonoscopia, tomografias e ressonâncias também poderão ser realizados na unidade. A meta é que, até 2018, mais de cinco milhões de baianos estejam sendo atendidos em policlínicas regionais.

SAC

Nesta quarta, o governador ainda autorizou o início da construção do posto do Serviço de Atendimento ao Cidadão de Jequié, onde estão sendo alocados mais R$ 3,8 milhões do Estado. O antigo posto do SAC possuía 482 metros quadrados e a nova unidade, que será localizado na AV. Otávio Mangabeira e será inaugurada ainda este ano, vai dispor de mais de mil metros quadrados, com a ampliação da área de espera e a disponibilização de serviços de novos parceiros – Balcão de Justiça e Ouvidoria da PM -, além de sanitário infantil, fraldário, sala de descompressão, autoatendimento (SAC Fácil), estacionamento e área para carga e descarga. A capacidade de 12 mil atendimentos por mês será ampliada para 16,3 mil.

Outras ações

Também foi autorizado pelo governador Rui Costa o convênio do Bahia Produtiva na cidade, e entregue seis viaturas das Polícia Militar e Civil que vão reforçar a segurança de municípios da região, além de três ambulâncias do Samu.