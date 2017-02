Governador Rui Costa recebe no Palácio de Ondina presidente do Legislativo de Feira de Santana

O governador Rui Costa recebeu para jantar na quinta-feira (16/02/2017), no Palácio de Ondina (residência do governador em Salvador), o presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana (CMFS), vereador Reinado Miranda (Ronny, PHS).

Sobre o encontro, comentou Ronny:

— Agradeço imensamente o convite que nos foi feito pelo governador Rui Costa e a esposa Aline Peixoto para estarmos no Palácio de Ondina, em Salvador. Estivemos eu, minha esposa Luciane, minha irmã Sheila e o seu esposo, Ilídio. Fomos recebidos com muito carinho para um delicioso jantar onde conversamos bastante sobre vários assuntos. Estamos todos muito gratos pela recepção do governador e da primeira-dama. Nosso muito obrigado!