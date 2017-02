Governador Rui Costa recebe chineses interessados em investir na Bahia

Quinze executivos chineses interessados em investir em empreendimentos baianos já estão em Salvador. Eles percorreram uma extensa área da Bahia, acompanhados do embaixador chinês no Brasil, desde o oeste baiano até o sul do estado. Nesta segunda-feira (27/02/2017), o grupo almoça com o governador Rui Costa, no Palácio de Ondina, e, em seguida, vai conhecer o Carnaval de Salvador.

“Vamos sentar mais uma vez com os chineses para garantir o avanço de projetos como a Fiol e o Porto Sul, dando continuidade às negociações que estreitamos na viagem à China, em março do ano passado. Depois desse compromisso, vamos apresentar a maior festa popular do planeta para eles”, afirmou Rui Costa por meio de suas redes sociais.

A comitiva chegou à Bahia na última quinta-feira (23). O principal interesse do grupo é a Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol). Por isso, os executivos chineses acompanharam a margem da ferrovia no trecho de São Félix até Bom Jesus da Lapa e visitaram canteiros de obras em Caetité. A comitiva também passou por Jequié, onde já há um túnel da ferrovia pronto e um pátio ferroviário, e Ilhéus, acompanhando alguns pontos da Fiol.

A partir de Ilhéus, os chineses conheceram o projeto e os trechos relativos ao Complexo Viário do Oeste, que vai ter como principal equipamento a Ponte Salvador-Itaparica. Os executivos ainda estiveram em municípios como Itacaré, Valença e Nazaré, além de utilizarem o ferry-boat para chegar à capital baiana.