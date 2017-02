Governador Rui Costa quer parcerias para levar banda larga a todo o estado

A instalação de trezentos pontos de fibra ótica em todos os órgãos do Estado, incluindo as escolas da capital, está próxima de ser finalizada. Com a tecnologia, o tráfego de dados se dará de modo rápido e eficiente, melhorando a comunicação e o acesso à base de dados dos servidores dos órgãos. Além disso, será possível ter acesso à internet sem fio (wi-fi), nas proximidades das escolas. De acordo com o governador, o estado vai licitar por meio de oferta pública para os interessados em investir na malha de fibra ótica.

“A nossa proposta é fazer parcerias para a oferta de pontos de banda larga em todo o Estado”, disse Rui, durante abertura dos trabalhos legislativos da Assembleia Legislativa do Estado, hoje (02/02/2017). Os interessados também podem utilizar os 340 torres da emissora de televisão do Estado, a TVE, como ponto de comunicação e de retransmissão, com banda larga, com sinal via satélite.