Governador Rui Costa participa da posse do novo conselho do Prodeagro

O governador Rui Costa participou da posse do novo conselho que estará à frente do Programa para Desenvolvimento da Agropecuária (Prodeagro) nos próximos dois anos, biênio 2017/2018, em Barreiras, na noite desta sexta-feira (17/02/2017). O novo presidente é o produtor Celestiano Zamella.

A entidade, junto com a Associação dos Irrigantes da Bahia (Aíba), construiu a nova base do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer) em Barreiras, a primeira da unidade no interior do estado, também inaugurada nesta sexta-feira.

Segundo o governador, a Prodeagro, assim como a Aiba, é uma associação que garante o diálogo e a parceria com o Governo do Estado. “A cada dia, damos um passo e subimos um degrau no relacionamento, o que ajuda a diminuir as distâncias e a burocracia. Esta parceria vale muito para a produção e para a infraestrutura do oeste da Bahia. Esperamos dar passos mais largos e desejamos toda sorte a esta nova diretoria que assume. Que possamos ampliar essa parceria não somente no Graer”.

Rui destacou também que ainda podem ser realizadas muitas parcerias, principalmente na recuperação e construção de estradas e no apoio à estruturação do licenciamento ambiental.

Segundo o governador, outra parceria que deve ser fortalecida é na área de pesquisas, o que pode beneficiar também os pequenos produtores. “Temos parceria também para presquisas que fortalecem a agricultura e podemos ampliar isso. Entendemos que é um setor forte, que pode se traduzir em transferência de conhecimento e tecnologia para os pequenos agricultores”.

O novo presidente da Aíba e da Prodeagro, Celestiano Zamella, afirma que a Aiba vem apoiando projetos para melhorar as condições de produção há muito tempo. “Conseguimos essa participação no Prodeagro, já tínhamos no Proalba, um processo bem mais antigo do algodão. Nesta parceria recente com o Governo do Estado, nós investimos R$ 4 milhões para a construção do Graer, mas o Governo do Estado deu o helicóptero, que custou R$ 20 milhões. Isso nos dá segurança e mobilidade, vamos ter um trabalho tático e estratégico com a polícia e com os produtores, isso é muito importante”.