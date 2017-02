Governador Rui Costa mantém Clériston Cavalcante no comando da Defensoria Pública

Através do seu perfil no Twitter (@costa_rui), o governador Rui Costa comunicou na tarde desta quarta-feira (01/02/2017) a permanência de Clériston Cavalcante de Macêdo no cargo de defensor público-geral da Bahia. “Assinei agora à tarde a nomeação de Clériston Cavalcante de Macêdo para o cargo de defensor público-geral da Bahia, biênio 2017 – 2019. Desejo que Clériston Cavalcante continue exercendo a função com o mesmo êxito dos últimos dois anos”, escreveu Rui em sua rede social.