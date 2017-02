Governador Rui Costa inicia fevereiro focando em obras e serviços no interior da Bahia

Até o próximo sábado (11/02/2017) o Governador Rui Costa tem vários compromissos em sua agenda nesse início do mês de fevereiro na capital e no interior, com maior intensidade. Nesta terça-feira, (07) às 14h, Rui recebe no Gabinete da Governadoria em visita de cortesia, o Cônsul Daniel Kunz do Consulado da Suíça.

Na quarta-feira (8) das 08h30 as 10h30, o governador participa da abertura do ano letivo 2017 no Centro Educacional Carneiro Ribeiro, conhecido por Escola Parque, no bairro da Caixa D’água. O evento será transmitido através da TVE Bahia e pela internet através do site www.tve.ba.gov.br.

Na quinta-feira (9),das 09h30 e 11h30, Rui cumpre agenda em Vera Cruz e inaugura a restauração em 16,70 km em asfalto e paralelepípedos nas passagens urbanas de Cacha Pregos. O governador também assina autorização à Seinfra (Secretaria de Infraestrutura) de Edital da licitação para restauração e pavimentação da BA 001 nos trechos de acesso a Baiacu e Cacha Pregos. Ainda na agenda, entrega de duas viaturas para a Polícia Civil, beneficiando os municípios de Maragojipe e Nazaré.

Na sexta-feira (10), das 9h30 às 11h30, Rui Costa visita o município de Alcobaça e entrega viaturas da Polícia Militar e Civil para as cidades de Teixeira de Freitas, Medeiros Neto, Mucuri e Prado. Ainda em Alcobaça, o governador também autoriza a SDR (Secretaria de Desenvolvimento Rural) e a CAR (Companhia de Desenvolvimento e Ação regional) para celebrarem seis convênios no setor do Programa Bahia Produtiva na cultura de bois, cabras e abelhas.

Já no sábado (11), a partir das 09h30, Rui marca presença no município de Ruy Barbosa e assina a autorização para a SDR/CAR celebrarem quatro convênios do Programa Bahia Produtiva na cultura de bois, peixes e abelhas, além da área socioambiental. Ainda em Ruy Barbosa, o Governador faz entrega de viaturas para a Polícia Civil, beneficiando os municípios de Pintadas, Boa Vista do Tupim, Iaçu, Macajuba, Milagres, Utinga, Wagner, Itaberaba e Ipirá.