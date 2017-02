Governador Rui Costa garante recuperação de 200km de estradas na região sisaleira

Na região do Sisal nesta sexta-feira (23/02/2017), o governador Rui Costa autoriza a licitação de mais uma obra de pavimentação, drenagem e sinalização da BA-120, desta vez para o trecho entre Queimadas e Santaluz. Com investimento previsto de R$ 45 milhões, as obras vão levar mais segurança e qualidade de vida para mais de 400 mil habitantes.

Ainda neste primeiro semestre, serão mais de 200km de estradas recuperadas naquela região. Serão 42 km de Queimadas a Santa Luz, 57,9 km de Conceição do Coité a Biritinga, 74 k, de Cansanção a Filadélfia e 34,5 km no trecho Quijingue-Algodões até a BR-116.

Também na região sisaleira, o trecho entre Riachão do Jacuípe e Conceição do Coité da BA-120 já está pronto. Foram restaurados e pavimentados 28 km de extensão que estão beneficiando mais de 55 mil habitantes.