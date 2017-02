Governador Rui Costa entrega Base do Grupamento Aéreo da PM em Barreiras

A primeira etapa da Base Avançada do Grupamento Aéreo (Bavan/Graer) foi inaugurada pelo governador Rui Costa em Barreiras, no oeste da Bahia, nesta sexta-feira (17/02/2017). Localizada ao lado do Aeroporto do município, a unidade dará suporte às operações ostensivas e investigativas, além das ações de resgate e salvamento.

Fazem parte da estrutura um helicóptero, dois helipontos, um hangar e sede com alojamento para os policiais, sala de capacitação e dependências administrativas. “A função desse equipamento não é apenas cuidar do combate a crimes organizados, mas apoiar a polícia na segurança das cidades e da zona rural. Este helicóptero chega em até 20 minutos a várias cidades da região. Ainda vamos trazer alguns equipamentos e adequar a pista, para que um avião também possa fazer o pouso e vir diretamente para a Base Avançada”, afirmou Rui.

O espaço foi erguido e equipado por meio de uma parceria público-privada (PPP) e é o primeiro ponto fixo de apoio do Graer no interior do estado. Na ocasião, o governador ainda entregou 24 viaturas e quatro motocicletas para as polícias Militar e Civil. O secretário de Segurança Pública, Maurício Barbosa, o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Anselmo Brandão, e outras autoridades também participaram do evento.