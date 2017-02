Governador Rui Costa destaca investimento do Estado no intuito de democratizar e ampliar a segurança dos foliões durante Carnaval 2017

Um desfile de cores, sons e fantasias marcou a abertura do Carnaval da Bahia 2017, na noite desta quarta-feira (22/02/2017), na Praça Municipal, no Centro Histórico. Um encontro de artistas transformou o local num grande baile, relembrando os antigos carnavais. O governador Rui Costa esteve presente e participou da entrega da chave da cidade ao Rei Momo deste ano, Alan Nery.

Na ocasião, Rui destacou o apoio do Governo do Estado ao carnaval do folião pipoca, além da festa tradicional no Pelourinho. “A gente espera que, ano após ano, o carnaval vá retomando as suas origens do carnaval sem cordas, que é um carnaval mais democrático, aberto a toda população. Desejo que seja uma festa de muita alegria, uma festa tranquila para as famílias. O Governo do Estado articulou o financiamento tanto dos blocos tradicionais, que contam a história do nosso povo, mas também as grandes atrações que antes o povo só podia curtir nos blocos privados, do lado de fora da corda”, afirmou o governador.

Programação

Da sexta-feira (24), à terça-feira (28) blocos afro, afoxés, de índios, de samba, bandas de sopro e percussão, e demais performances vão ocupar as ruas, becos e praças dentro dos projetos apoiados pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Cultura do Estado (Secult). Neste ano, o projeto Ouro Negro chega à décima edição apoiando 91 entidades, em sua maioria agremiações que desenvolvem, durante todo o ano, trabalhos sociais. No circuito Osmar, que tem início no Campo Grande, o destaque é a quinta-feira do samba. Blocos como Alerta Geral, Pagode Total, Amor e Paixão, Corrente do Samba e Fogueirão reúnem os amantes do mais puro ritmo brasileiro e arrastam mais de 30 mil associados.

Para quem preferir os circuitos fora das cordas, o Carnaval Pipoca abre a folia com microtrios e nanotrios, na sexta-feira (24), no Terreiro de Jesus, no Pelourinho. Por mais um ano, o movimento que tem a criatividade e diversidade como propostas vai embalar o folião nas ruas de Salvador. Nomes como Ivan Huol, Banda Marana, Baiana Folia, Tuk Tuk, Neto Balla, Peu Meurray, Fred Menendez e muitos outros vão levar música de qualidade e alegria a milhares de foliões.

No Pelourinho, um carnaval seguro, democrático, sem trios e cordas, vai movimentar o Centro Histórico durante os cinco dias de folia. Com o tema “50 anos do Tropicalismo”, o Carnaval do Pelô vai homenagear o movimento que mudou a cena musical do país. A programação é diversificada e começa na sexta-feira, às 20hs, com o show do Viramundos que reúne Alexandre Leão, Moreno Velloso e Cláudia Cunha e logo após, os tropicalistas Gilberto Gil e Capinam abrem oficialmente o Carnaval da Cultura. A programação completa com as atrações apoiadas pelo governo do estado pode ser conferida no site do Carnaval da Bahia .