Governador Rui Costa concede entrevista à imprensa em Feira de Santana

O governador Rui Costa concede entrevista à imprensa, às 12 horas desta quinta-feira (16/02/2017), no 1º Batalhão de Ensino, Instrução e Capacitação (BEIC) da Polícia Militar, em Feira de Santana. No local, será realizada, durante a manhã, a primeira reunião regional do Comitê Executivo do Pacto pela Vida.

A reunião de trabalho, que não é aberta à imprensa, também terá a participação da presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, Maria do Socorro Santiago; do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Angelo Coronel; da procuradora-geral de Justiça, Ediene Lousado; do defensor público geral, Clériston Cavalcante de Macedo; além de secretários estaduais que integram o programa Pacto pela Vida.