Governador Rui Costa anuncia projeto na educação em parceria com o Google

O ano letivo já começou na rede estadual, com um planejamento que inclui diversas novidades para 2017, como a implantação de coordenadores pedagógicos em todas as escolas, além de parcerias, entre elas, uma com o Google, para a implantação de uma plataforma educacional. Essas e outras iniciativas foram anunciadas pelo governador Rui Costa durante a aula inaugural realizada na manhã desta quarta-feira (08/02/2017), na escola Parque Ribeiro Carneiro, no bairro Caixa D’Água, em Salvador, com a presença da comunidade escolar.

O programa Inove Educação é fruto de uma parceria com a Google INC para a disponibilização gratuita da plataforma Google Apps para Educação, também conhecida como G-Suíte. O aplicativo Google Sala de Aula disponibiliza um Ambiente Virtual de Aprendizagem de última geração, dinamizando os processos de ensino e aprendizagem, configurando uma rede social de conhecimentos que integra estudantes e professores. O projeto inclui o treinamento dos gestores e professores iniciando-se em vinte escolas de oito Núcleos Territoriais de Educação.

Ao falar das novidades para este ano, o governador destacou que o principal foco da educação para 2017 é o envolvimento da comunidade escolar e a mobilização da família. “As escolas precisam de manutenção na infraestrutura, material didático, tecnologia, mas, acima de tudo, eu gosto de ressaltar a importância que tem o envolvimento e o apoio da família na educação dos jovens. Isso faz toda a diferença”.

Coordenação pedagógica

Para Rui, com a implantação de um coordenador pedagógico em cada escola, haverá um acompanhamento melhor junto aos professores e alunos. “Vamos aprimorar a parte técnica e pedagógica do ensino, e com isso queremos alcançar resultados e indicadores melhores na Educação da Bahia”, ressaltou.

Escolas Culturais

Outra aposta para o ano letivo é na cultura. “Em 2017, vamos apostar na arte e na cultura como elementos de atração do jovem para a escola. Vamos lançar as Escolas Culturais em março. Um projeto que vai transformar mais de 80 escolas do estado em espaços de cultura, não só para os alunos, mas para toda a comunidade das cidades onde elas estiverem inseridas. Ao longo desses dois anos como governador, visitei mais de 240 escolas e vi muitas iniciativas que multiplicam o conhecimento através da arte. Esse projeto é fruto dessa observação de experiências”