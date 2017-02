Google lança selo de verificação de notícias

O Portal Comunique-se publicou reportagem sobre o selo lançado pelo Google nesta semana, no Brasil, para ajudar os internautas a identificarem reportagens com informações que tenham sido verificadas por organizações independentes. A funcionalidade aparece no Google Notícias e está disponível nos Estados Unidos e no Reino Unido desde outubro.

A reportagem acrescenta que a gigante das buscas informa que a checagem de fatos se firmou como área importante nos últimos anos dentro de veículos tradicionais e startups de mídia. No Brasil, a ferramenta só foi possível por meio de parceria com veículos que asseguram a veracidade das informações como Agência Lupa, Aos Fatos e Agência Pública. Os internautas vão ver o selo em artigos dentro do site news.google.com.br e nos aplicativos do Google Notícias e Clima para iOS e Android.

“Nos últimos anos, buscamos dar espaço para vários tipos de informação e classificá-las no Google Notícias com diferentes selos que vão de imprensa local a sátira, passando por conteúdo gerado pelos próprios usuários. O novo selo de verificação de fatos é mais um passo nessa direção”, afirmou o Google em texto de divulgação.

*Com informação da ABI.