Ganhadeiras de Itapuã participam do Carnaval 2017 de Salvador

A folia vai ganhar ainda mais simpatia e samba dos bons com o grupo As Ganhadeiras de Itapuã nesse Carnaval. Durante o Carnaval e nos dias que antecedem a folia, o grupo se apresenta nos principais circuitos carnavalescos de Salvador: Orlando Tapajós (Barra), com o Fuzuê, Osmar (Campo Grande), com o Furdunço e o no palco principal do Pelourinho com o projeto ‘Flores do Samba’.

A primeira apresentação será no Fuzuê, que acontece neste sábado (18/02/2017), a partir das 15h, e segue em sentindo contrário do tradicional, saindo de Ondina até o Largo do Farol da Barra. Na semana seguinte, as Ganhadeiras desfilam na sexta (24), a partir das 16h, no Furdunço, que segue do Campo Grande até à Praça Castro Alves. Durante o Carnaval, na terça-feira (28), a partir das 21h30, as Ganhadeiras de Itapuã se unem a vários artistas como Márcia Short, Larissa Luz, B Negão, Liniker dentre outros para uma bela apresentação no palco principal do Pelourinho, no show Flores do Samba.

“Com uma formação maior de mulheres, femininas e empoderadas, teremos mais visibilidade e autonomia no circuito e estamos com uma grande expectativa junto à multidão que nos acompanhará neste trajeto”, conta a ganhadeira Verônica das Virgens, sobre as apresentações do Carnaval. Acompanhadas pelos dez músicos que compõe a banda, as mais de 20 ganhadeiras se apresentam nesse Carnaval sob a direção musical de Amadeu Alves e direção artística de Salviano Filho.

As Ganhadeiras de Itapuã

Atentadas à sua história, As Ganhadeiras de Itapuã desenvolvem hoje um trabalho de valorização da mulher como agente social e de resgate das tradições populares dos sambas-de-roda e cânticos de suas ancestrais. O grupo surgiu em 2004 em reuniões realizadas nos terreiros das casas de Dona Cabocla e de Dona Mariinha, no bairro de Itapuã, em Salvador (BA). Atualmente, entre as 20 vozes femininas que o compõem, está o encontro de gerações de jovens e senhoras de mais de 80 anos. O grupo foi vencedor nas categorias de ‘Melhor Grupo Regional’ e ‘Melhor Álbum de Música Regional’ no 26º Prêmio da Música Brasileira de 2015 e, no ano passado, foi escolhido para participar da cerimônia de encerramento das Olimpíadas Rio 2016, no Estádio do Maracanã.

Pré-Carnaval

Conhecidos por antecipar o Carnaval de Salvador, o Fuzuê e o Furdunço são festas já esperadas pelos baianos e turistas e já têm atrações e dias definidos. Com saídas previstas às 15h, os dois dias de folia integram mais de 50 grupos culturais. Só no Fuzuê (18), serão 21 apresentações de grupos folclóricos, tradicionais e culturais, incluindo As Ganhadeiras de Itapuã. Além delas, o bloco Malê de Debalê, Quabales e Banda Comanche ganham destaque.

No Furdunço, do dia 19, não será diferente. Serão apresentadas 34 atrações entre charangas, fanfarras, orquestras, minitrios e grupos percussivos com destaque as bandas Batifun, Vitrola Baiana, Alavontê e Baiana System, além de Leo Santana que estreia no circuito.