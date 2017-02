Feira de Santana: vereador Zé Curuca aconselha ex-vereadores a continuarem a trabalhar

Na manhã desta quarta-feira (22/02/2017), na Câmara Municipal de Feira de Santana, o vereador José Marques de Messias – Zé Curuca (DEM) voltou a fazer agradecimentos. Desta vez o vereador agradeceu a todos que o ajudaram a obter os 5.277 votos na eleição passada, reconduzindo-o a Casa.

O vereador salientou ainda a atuação do radialista Juarez Fernandes, que de acordo com ele descobriu o seu prestígio no distrito de Humildes e sempre acreditou em sua vitória, evidenciando sempre isso em seu programa Diário da Feira, na Rádio Povo. “E eu sempre me fazendo de desentendido, evitando de voltar à Casa, para não chamar a atenção”, disse.

Aos vereadores que não conseguiram êxito no último pleito, Curuca pediu que continuem sempre trabalhando com humildade e acreditando em Deus, pois assim conseguirão retornar à Casa, como ele. “Sou o quarto vereador mais votado em Feira de Santana e o trabalho continua”, finalizou.